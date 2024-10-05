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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- إسرائيل ترفع حالة التأهب وتستعد لعملية كبيرة في إيران

أفادت تقارير عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في جميع الجبهات، استعدادًا لعملية كبيرة في إيران. يأتي هذا التطور ردًا على الهجوم الأخير الذي نفذته طهران واستهدف العمق الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن الرد على إيران قد لا يمنع هجومًا إيرانيًا آخر على إسرائيل، مما يشير إلى أن المواجهة المباشرة مع إيران تظل مستمرة.

التهديد الإيراني والمخاوف الإسرائيلية

تزايدت المخاوف الإسرائيلية بعد إعلان جيش الاحتلال أن 10 ملايين إسرائيلي قد يكونون أهدافًا للصواريخ الإيرانية. وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن الرد العسكري على إيران ضروري لحماية الأمن القومي، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لمنع هجمات إيرانية مستقبلية.

موقف رئيس الأركان الإسرائيلي

في إطار التصعيد الحالي، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي على ضرورة مواصلة الضغط على حزب الله اللبناني، مؤكدًا على أهمية تسديد ضربات إضافية ومتواصلة دون تخفيف. هذا التصريح يعكس القلق الإسرائيلي من النشاطات المتزايدة لحزب الله في المنطقة، والدعم الإيراني المستمر له.

استهداف قيادات حماس في لبنان

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن تمكنهما من القضاء على محمد حسين علي المحمود، رئيس عمليات حركة حماس في لبنان، في غارة استهدفته رفقة آخرين خلال الساعات الماضية. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم استهداف علي سعيد علاء نايف علي، من الجناح العسكري لحماس في لبنان، بمدينة طرابلس اللبنانية.

عمليات عسكرية متواصلة

تشير هذه التطورات إلى أن إسرائيل تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية ضد القيادات والمجموعات المسلحة المرتبطة بإيران في المنطقة. وتعكس هذه الإجراءات تصميمًا إسرائيليًا على الردع وتعزيز الأمن الداخلي، في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها.

ومع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ورفع الجيش الإسرائيلي لحالة التأهب، تبقى المنطقة في حالة من عدم الاستقرار. التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة واستهداف قيادات حماس في لبنان تؤكد على أن الصراع مع إيران وحلفائها لا يزال في أوجه. في هذا السياق، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه العمليات في تحقيق الردع المطلوب ومنع التصعيد المستقبلي مفتوحًا على مصراعيه.