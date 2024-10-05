نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ومدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية اليوم السبت، بأن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 17 فلسطينيًا، وإصابة آخرين.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، سائد السويركي، بقيام الطائرات الإسرائيلية باستهداف عدد من المنازل في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قيام مدفعية العدو بإطلاق قذائف دخانية وصوتية وانشطارية على طول الحدود الشرقية من شرق الشجاعية وصولا إلى شرق مخيم جباليا.

وأضاف نقلا عن مصادر طبية بسقوط "5 شهداء من الأطفال والنساء باستهداف منزل المواطن نايف عبد الله بجوار مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا البلد شمال القطاع، و3 شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فرح في جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء قصف استهدف منزلين لعائلتي أبو راس ودلول وسط مدينة غزة، كما سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف آخر استهدف منزلا لعائلة غنيم غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار مراسل Rt إلى أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي استهدف عدة منازل شمال القطاع، بينها "منزل يعود لعائلة أبو شعبان والحايك بجوار شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، ومنزل آخر لعائلة عبيد في شارع الداخلية في جباليا البلد شمالي القطاع".

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مدرسة "يافا" بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة لها اليوم السبت، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 41825 شهيدا، إضافة إلى 96910 جريحا، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، والمتواصلة منذ 364 يوما على التوالي".