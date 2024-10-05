نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تؤكد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران ستواصل تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وللمقاومة ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق. وأضاف عراقجي أن "دماء الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وسائر الشهداء في طريق القدس، ستقوي جذور المقاومة".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأن الوزير شدد على حتمية النصر على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى التزام إيران بسياساتها الداعمة للقضية الفلسطينية والدفاع عن المقاومة في المنطقة.

وفي سياق آخر، كان عراقجي قد زار لبنان يوم أمس والتقى برئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد دعم إيران للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، كما بدأ اليوم زيارة رسمية إلى سوريا لمناقشة التطورات الإقليمية مع كبار المسؤولين السوريين.