نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير التونسي بالقاهرة: تزايد إقبال الناخبين من أبناء الجالية في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن السفارة تشهد بمعية مكتبي الإسكندرية ومرسى مطروح منذ الأمس الجمعة 03 أكتوبر وعلى مدار 3 أيام توافد أبناء الجالية التونسية من مختلف محافظات مصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكّد السفير محمد بن يوسف أن عملية التصويت تتم في أجواء عادية منذ الأمس وذلك تحت الادارة الكاملة لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد تزايد في أعداد المصوتين من أبناء الجالية الذين عبّر جلهم عن اعتزازهم بوطنهم تونس.

وأوضح السفير التونسي بالقاهرة أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في مصر أمس 4 أكتوبر 2024 وتستمر لمده 3 أيام التى من المقرر أن تنتهي غدًا 6 أكتوبر.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حدّدت ثلاثة (03) مكاتب اقتراع لفائدة الناخبين التونسيين في جمهورية مصر العربية. وستكون مكاتب الإقتراع على النحو التالي:

– القاهرة: مقر السفارة -26 شارع الجزيرة، الزمالك-.

– الإسكندرية: فندق “ويندسور” (Windsor) -17 شارع الشهداء، محطة الرمل-.

– مرسى مطروح: فندق “عروس البحر” -19 شارع الكورنيش، وسط البلد-.

كما ذكّر السفير أن الاقتراع حر في الخارج، وأنه بإمكان أي مواطن تونسي القيام بعملية الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 في أي مكتب من مراكز الاقتراع الثلاثة المذكورة شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر. وينسحب هذا الإجراء كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بمصر خلال أيام الاقتراع.

وختم سفير تونس حديثه بالتعبير عن عميق امتنانه للسلطات المصرية للمساعدة الكبيرة التي تقدمها لتأمين انجاز الانتخابات في أفضل الظروف.