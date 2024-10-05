نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد اثنين من قيادات حماس في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال اثنين من قيادات حركة حماس في غارتين استهدفتهما في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل محمد حسين علي المحمود، الذي قال إنه كان يمثل الذراع التنفيذية لحماس في لبنان.

وأضاف أن سعيد علاء نايف علي، عضو الجناح العسكري للحركة في لبنان، قُتل أيضًا في عملية إسرائيلية.

وأكدت كتائب القسام مقتل اثنين من عناصرها، في أعقاب غارات جوية إسرائيلية في لبنان، لكنها أعلنت اسمين مختلفين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هذه العمليات في تأتي في إطار الجهود لضرب نشاط منظمة حماس في كل مكان يُشكّل تهديدًا على إسرائيل".