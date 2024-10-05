تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بعد عملية «الوعد الصادق 2»

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أحمد جودة - القاهرة - بعد تنفيذ إيران لعملية عسكرية جديدة تحت مسمى «الوعد الصادق 2» ضد إسرائيل، يتوجه مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنسيق الردود على الهجوم الصاروخي الإيراني، وفقًا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

تفاصيل الهجوم الإيراني

في وقت سابق، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل، وذلك ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، بالإضافة إلى عباس نيلفروشان، قائد بالحرس الثوري الإيراني.

وقد أسفر الهجوم عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي

حسب الصحيفة، كان كوريلا على اتصال مع هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الإيراني.

يُعتبر كوريلا شخصية مؤثرة في العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث زار إسرائيل أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين.

كما نقلت مصادر أمريكية عن خطط إسرائيلية للرد بقوة على إيران قريبًا، مع إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية. ولكن، أشاروا إلى أن تدمير هذه المنشآت ليس بالأمر السهل وأن تل أبيب تتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية.

ردود الفعل الإيرانية

من جهتها، توعدت إيران بأن يكون ردها قويًا في حال استجابة إسرائيل لأي هجوم.

حذر على فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، من استهداف جميع مصادر الطاقة والمحطات والمصافي وحقول الغاز الإسرائيلية في حال تعرضت بلاده لأي هجوم.

في خطبة الجمعة، أكد علي خامنئي، المرشد الإيراني، أن العملية العسكرية الأخيرة هي جزء من الرد على "الجرائم الفظيعة" للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران ستواصل تنفيذ واجباتها بكل حزم وثبات.