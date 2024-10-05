نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة لدعم المتضررين من الصراع في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أنها ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تصل قيمتها إلى نحو 157 مليون دولار.

تفاصيل المساعدات

أكدت الوزارة أن هذا التمويل سيُلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليًا، واللاجئين داخل لبنان، فضلًا عن المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين.

كما ستساعد هذه المساعدات الأشخاص الذين يفرون إلى سوريا المجاورة.

التطورات على الأرض

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه المناطق الجنوبية من لبنان من تصعيد عسكري.

فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي قد عاد لقصف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بغارات عنيفة، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا جديدًا للسكان في تلك المنطقة، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم على الفور.

الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال لواءين إضافيين إلى جنوبي لبنان، مما يُشير إلى نية توسيع العمليات العسكرية في المنطقة.