نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يدعو إسرائيل إلى القضاء على المواقع النووية الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن على إسرائيل اتخاذ خطوات حاسمة لتدمير المواقع النووية الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تتزايد المخاوف من برنامج إيران النووي وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي.

التطورات على الأرض

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بعودة الطيران الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حيث شن غارات عنيفة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا جديدًا للسكان في هذه المنطقة، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم على الفور.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال لواءين إضافيين إلى جنوبي لبنان، مما يشير إلى أن العمليات العسكرية قد تتوسع بشكل أكبر في المستقبل القريب.

الخلفية السياسية

تعكس تصريحات ترامب والعمليات العسكرية الإسرائيلية المخاوف المتزايدة من أنشطة إيران النووية، والتي تعتبرها العديد من الدول تهديدًا للأمن الإقليمي.

يتزامن هذا التصعيد مع دعوات من عدة قادة سياسيين لمواجهة البرنامج النووي الإيراني بطرق أكثر حسمًا.