نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 157 مليون دولار.. مساعدات أمريكية للنازحين اللبنانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها يوم الجمعة، عن تخصيص مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من النزاع في لبنان والمناطق المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال ستغطي الاحتياجات الحالية والجديدة للنازحين داخليًا واللاجئين في لبنان، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة لهم. كما ستساعد هذه المساعدات الأشخاص الذين يفرون إلى سوريا المجاورة.

وقدر الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، عدد النازحين الفارين من العمليات العسكرية بنحو 1.2 مليون شخص، يعيش الكثير منهم في الشوارع في مناطق مختلفة من بيروت.

وفي بداية أكتوبر، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، نداءً إنسانيًا عاجلًا بقيمة 426 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو مليون نازح نتيجة الغارات الإسرائيلية، حسبما أفادت الأمم المتحدة.

في سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة إلى السبت، إنذارًا عاجلًا للسكان في الضاحية الجنوبية، وبالأخص في حي برج البراجنة.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (نحو 33.1 مليون دولار) للبنان. ويضاف هذا المبلغ إلى عشرة ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) أُعلنت عنها في 29 سبتمبر، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان هذا العام إلى أكثر من 104 ملايين يورو.

تثير هذه التصعيدات العسكرية بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى، مخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد مرور عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.