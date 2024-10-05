نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف مناطق فى البقاع ومخيم البداوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متعددة في لبنان، مع التركيز على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله. وذكرت وسائل إعلام أن الهجمات أسفرت عن إصابات بين المدنيين جراء استهداف شقة سكنية في مخيم البداوي شمال لبنان، ومنزل في منطقة البقاع الأوسط شرق البلاد.

وفي وقت سابق من يوم السبت، استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إصدار إنذار للسكان لإخلاء مبنى في حي برج البراجنة. وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة لسكان الضاحية بضرورة الابتعاد عن المباني المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة تحتوي على منشآت تابعة لحزب الله وأن الغارات ستستمر قريبًا.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق جنوبية أخرى مثل بلدة الخيام وكفركلا، فيما أفادت السلطات اللبنانية بإطلاق "حزب الله" أكثر من 220 قذيفة باتجاه إسرائيل يوم الجمعة. وعلى إثر الغارات المكثفة، علقت ثلاثة مستشفيات لبنانية خدماتها مؤقتًا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.