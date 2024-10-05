نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويعلن تفاصيل عملياته المستمرة على الحدود اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حزب الله اللبناني تفاصيل جديدة حول العمليات العسكرية التي شنها ضد القوات الإسرائيلية منذ فجر السبت، مؤكدًا استمرار الاشتباكات والتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

في بيان أصدره الحزب، أعلن أن مقاتليه استهدفوا تجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق "كفرجلعادي" و"كفريوفال" و"خلة عبير" في "يارون" عبر إطلاق صليات صاروخية، كما أشار إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه محيط بلدة "العديسة"، وأكد أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في تلك المناطق.

كما أعلن "حزب الله" مساء الجمعة تنفيذ 23 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وتمركزاته المختلفة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف القوات الإسرائيلية، وأفاد بمقتل 17 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال العمليات التي نُفذت يوم الخميس.

من جانبها، أكدت مصادر الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" أطلق نحو 222 قذيفة من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل يوم الجمعة، بينما أشارت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان إلى تسجيل 153 غارة جوية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلال 24 ساعة، وأفادت ثلاثة مستشفيات لبنانية بتعليق خدماتها نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة في محيطها.