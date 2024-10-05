نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "غير مقبول".. الأمم المتحدة في إشارة لقتلى لبنان المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة بأن عدد الضحايا المدنيين جراء الحملة الإسرائيلية على "حزب الله" اللبناني قد وصل إلى مستوى "غير مقبول بالمرة". وشدد دوجاريك على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف جهودًا لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أن المدنيين يجب ألا يتعرضوا لأي أذى في أي ظرف.

توتر العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة

في تصعيد دبلوماسي، أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء عن اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "شخصًا غير مرغوب فيه"، مما يعني منعه من دخول البلاد. جاء هذا القرار بسبب عدم إدانة غوتيريس للهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل. وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على القرار قائلًا إن من لا يدين الهجمات ضد إسرائيل "لا يستحق أن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي".

رد مجلس الأمن على القرار الإسرائيلي

في المقابل، أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عن دعمه الكامل للأمين العام غوتيريس. وأكد المجلس في بيان، لم يُذكر فيه اسم إسرائيل، على ضرورة الحفاظ على علاقات مثمرة بين الدول الأعضاء والأمين العام، محذرًا من أن أي إجراء يستهدف الأمين العام قد يأتي بنتائج عكسية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

الغارات الإسرائيلية وضحاياها في لبنان

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الخميس عن مقتل 37 شخصًا وإصابة 151 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في لبنان. هذا التصعيد يأتي في إطار الغارات المكثفة التي تشنها إسرائيل ضد مواقع تقول إنها تابعة لـ "حزب الله"، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.