نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني تفاصيل جديدة تتعلق بالعمليات العسكرية التي شنها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت. وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا تجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق كفرجلعادي، كفريوفال، وخلة عبير في يارون، باستخدام صواريخ موجهة. هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المستمرة التي ينفذها الحزب ضد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.

اشتباكات في العديسة

في بيان آخر، أوضح "حزب الله" أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه محيط بلدة العديسة. وأكد الحزب أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في تلك المنطقة، مما يعكس تصعيدًا متزايدًا في المواجهات العسكرية بين الجانبين. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية للبنان حالة من التوتر المتصاعد مع تزايد الضربات المتبادلة.

عمليات مكثفة وأضرار كبيرة

في مساء الجمعة، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ 23 عملية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه حقق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف الجنود. وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 17 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يوم الخميس وحده، في تصعيد واضح للهجمات المتبادلة بين الطرفين.

رد الجيش الإسرائيلي

من جانبه، صرح الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن "حزب الله" أطلق نحو 222 قذيفة من داخل لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، مما يعكس حجم التصعيد الكبير على الحدود. هذه القذائف جاءت في إطار تبادل كثيف للنيران بين الجانبين، وسط استمرار العمليات العسكرية من الطرفين.

الغارات الإسرائيلية على لبنان

في المقابل، سجلت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان 153 غارة جوية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلال 24 ساعة، وفقًا لتقارير رسمية. كما أعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها بسبب الغارات الجوية المكثفة التي استهدفت محيطها، مما يعكس خطورة الوضع الإنساني المتدهور في ظل استمرار القصف.