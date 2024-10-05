نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: على إسرائيل "ضرب" المنشآت النووية الإيرانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران، ردا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه الدولة العبرية قبل أيام.

وفي حديثه في ولاية نورث كارولينا، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس الأميركي، جو بايدن، في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة 'اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا'"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأتى تعليق ترامب عقب تصريحات لبايدن، الجمعة، حض فيها إسرائيل على الامتناع عن ضرب المنشآت النفطية في إيران.

وقال الرئيس الأميركي، الجمعة، إنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، وذكر أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وأضاف بايدن في إفادة صحفية بالبيت الأبيض أن على إسرائيل البحث عن بدائل لاستهداف منشآت نفطية إيرانية.