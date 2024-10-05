نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة يوجه رسالة عن "حدث كبير" جرى في الجولان السوري المحتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الجمعة، رسالة إلى المقاومة الإسلامية في العراق حول العملية التي تم تنفيذها ضد الجيش الإسرائيلي في الجولان.

وقال أبو عبيدة في قناته على "تلجرام": "نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى".

وأكد الناطق العسكري باسم "القسام" أن هذه العملية "تحمل رسالة للاحتلال بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات وصولا إلى اندحارك عن أرضنا بإذن الله".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، مقتل عسكريين وإصابة 23 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية في شمال الجولان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق مهاجمة هدف إسرائيلي بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

وكشفت مصادر خاصة لـ RT أن هذه المسيرة طورت لتصبح أكثر فتكا في إصابة الهدف. وتقول المصادر إن طول هذه المسيرة 11 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار وأقصى وزن للإقلاع 4750 كيلوغراما وسعة حمولة 1700 كيلوغرام.

ويؤكد عسكريون أن استخدام مثل هذه المسيرات "المتطورة" قد يؤدي إلى قلب مجريات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ويطيل من أمد الصراع في حال لم تتخذ إجراءات جدية من قبل الدول المعنية لوقف التصعيد وحالة الاحتقان في المنطقة