المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق 6 ليبيين يشتبه في ارتباطهم بإحدى الميليشيات المسؤولة عن عدة جرائم قتل في إحدى المدن التي تم اكتشاف مقابر جماعية بها عام 2020.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن "التحقيق الذي أجراه تضمن الأدلة التي تشير إلى أن سكان مدينة ترهونة تعرضوا لجرائم ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، بما في ذلك القتل وانتهاك الكرامة والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب".

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرات الاعتقال ضد كل من "عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر اللحسا، ومحمد صالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال".

وقال خان إن "ثلاثة من المشتبه بهم كانوا قادة أو أعضاء كبار في ميليشيا الكانيات التي سيطرت على مدينة ترهونة خلال الفترة من 2015 إلى 2020 والثلاثة الآخرين كانوا مسؤولي أمن مرتبطين بالميليشيا في الوقت الذي ارتكبت فيه الجرائم".

وصدرت المذكرات بحق 4 من المشتبه فيهم في أبريل 2023 وضد الاثنين الآخرين في يوليو من العام نفسه، لكنها ظلت دون إعلان.

وقال خان في بيان "أرى أنه يمكن القبض على المشتبه فيهم أو تسليم أنفسهم الآن بدرجة أكبر من خلال الكشف هذه المذكرات".

وتم اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بعد عملية عسكرية فاشلة للسيطرة على طرابلس استمرت 14 شهرا.