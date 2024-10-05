نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي، مذيع برنامج “من سيربح المليون”، نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان.

إلا أن مصادر مقربة من قرداحي نفت هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة. وتدعو المصادر إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها المنطقة.

من الجدير بالذكر أن جورج قرداحي يعتبر من أبرز الإعلاميين في العالم العربي، واشتهر ببرنامجه “من سيربح المليون” الذي لاقى شعبية واسعة.