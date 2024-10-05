عاجل - علام الصراع؟.. تبادل تهديدات بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية

أحمد جودة - القاهرة - هل يحدث استخدام للسلاح النووي؟

تعد منطقة شبه الجزيرة الكورية واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم، حيث يشتعل الصراع بين الكوريتين منذ عقود طويلة. ورغم محاولات السلام والمفاوضات، تظل التوترات قائمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويظهر ذلك بوضوح في التصريحات المتبادلة بين زعيمي البلدين.

أحدث التطورات

في أحدث التطورات، حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت لهجوم من قبل كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

التعدي على السيادة

خلال زيارة له لقاعدة تدريب عسكرية في غرب العاصمة بيونغ يانغ، أكد كيم أنه في حال حاول العدو التعدي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فسوف يتم استدعاء كل قوة هجومية، بما في ذلك الأسلحة النووية. وذهب كيم إلى أبعد من ذلك، مشددًا على أن وجود سيول وكوريا الجنوبية سيكون مستحيلًا في حال حدوث مثل هذه الحالة.

وقت حساس

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد أطلق تهديدات مماثلة خلال عرض عسكري، مؤكدًا على عزم بلاده إنهاء النظام الكوري الشمالي إذا استخدمت بيونغ يانغ أسلحتها النووية. هذه الديناميكيات تعكس تعقيدات الصراع المستمر في المنطقة، وتسلط الضوء على المخاطر المحتملة للتصعيد العسكري.