نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: مقتل 250 من عناصر حزب الله جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن قواته قتلت 250 مسلحًا من حزب الله على مدى الأيام الأربعة الماضية، بعدما أطلق عمليات برية في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان، إنه "تم القضاء على 250 إرهابيًا من حزب الله، كان 21 منهم قياديين خلال أربعة أيام من العملية المحددة في جنوب لبنان".

وأعلن الجيش الاسرائيلي، أن قواته ضربت أكثر من ألفي موقع خلال أربعة أيام من عملية برية محدودة في جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله.

وقال بيان للجيش إنه "جرى ضرب أكثر من ألفي هدف عسكري"، بما يشمل مسلحين ومنشآت عسكرية وأسلحة وغيرها.

وأوضح أنه "بتوجيه ناري واستخباري من الفرق والمنطقة العسكرية الشمالية تم القضاء على 5 قادة على مستوى قائد كتيبة، و10 قادة على مستوى قائد سرية و6 قادة على مستوى قائد فصيلة من حزب الله"

وقال: "عثرت القوات أثناء العملية على مستودعات للوسائل القتالية ىمنصات صاروخية كانت جاهزة للإطلاق وعبوات ناسفة خاصة بحزب الله تركها المخربون من ورائهم".