نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرائق ضخمة تندلع في الجليل الأعلى بعد قصف بصواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت حرائق هائلة في منطقة شلومي بالجليل الأعلى المحتل، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الحريق امتد إلى جراج للسيارات في المنطقة، حيث تعمل أربع فرق إطفاء على محاولة السيطرة على النيران، لكن الحريق لا يزال مشتعلًا حتى الآن.

قصف إسرائيلي على بيروت ردًا على الهجمات

في تطور متزامن، أفادت القناة 12 العبرية بأن القوات الإسرائيلية تشن في هذه الأثناء غارات على العاصمة اللبنانية بيروت، ردًا على القصف الصاروخي من لبنان. تأتي هذه الضربات الإسرائيلية بعد وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان صباح اليوم.

زيارة رسمية إيرانية إلى لبنان

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت اليوم الجمعة على متن طائرة إيرانية، في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي عراقجي برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بالإضافة إلى اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، لمناقشة الأوضاع الراهنة.