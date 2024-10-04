نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: المشاركون في الاجتماع الخاص بأفغانستان يناقشون مشاريع البنية التحتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الخارجية الروسية بأن المشاركين في اجتماع صيغة موسكو بشأن أفغانستان، الذي عقد اليوم الجمعة، أعربوا عن اهتمامهم بتطوير مشاريع البنية التحتية الإقليمية بمشاركة أفغانستان.

وأشار المشاركون في اللقاء كذلك إلى وجود آفاق للتعاون الاستثماري.

وجاء في تعليق الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني، أن "المشاركين في اجتماع صيغة موسكو، أبدوا اهتمامهم بتطوير مشاريع البنية التحتية الإقليمية بمشاركة أفغانستان، وأشاروا إلى آفاق التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون الاستثماري مع سلطات هذه الدولة".



وأضافت الوزارة في تعليقها: "أكدت الأطراف المشاركة خلال الاجتماع، على دعمها لقيام أفغانستان كدولة مستقلة وموحدة وسلمية، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة لسلطات هذه الدولة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات".

وأشارت إلى أن الأطراف المشاركة، شددت على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لأفغانستان، وهو الأمر الذي لا ينبغي تسييسه.

ووفقا للوزارة الروسية، تم في ختام الاجتماع اعتماد بيان مشترك