نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة فرنسية ألمانية تزود أوكرانيا بـ 12 مدفع هاوتزر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة الدفاع الفرنسية الألمانية KNDS عقدا لتوريد 12 مدفع هاوتزر من طراز Caesar إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما كتبه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على شبكة X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "على هامش المنتدى الصناعي المنعقد في كييف، وقعت KNDS الفرنسية أمس عقدا لتوريد 12 مدفع هاوتزر من طراز Caesar، بتمويل من أوكرانيا. زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعاتنا الدفاعية تسمح لنا بدعم أوكرانيا".

وكانت شركة الدفاع الفرنسية الألمانية KNDS قد افتتحت، 1 أكتوبر الجاري، فرعا لها في كييف لإصلاح المدرعات الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد-1 وليوبارد-2 ومدافع Caesar ومدرعات AMX10 RC، ومدافع الهاوتزر المدرعة PzH 2000، وGepard. وسيتم تسمية الشركة الفرعية باسم KNDS أوكرانيا، وستقوم بتعزيز التعاون بين KNDS والوكالات الحكومية الأوكرانية والمجمع الصناعي العسكري.

إضافة إلى ذلك، تخطط KNDS، بالتعاون مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، لإنتاج ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم في البلاد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، نهاية سبتمبر الماضي، إن باريس ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ومساعدتها على ضمان "الأمن على المدى الطويل".

من جانبها أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعدها روسيا هدفا مشروعا لها، وقالت الخارجية الروسية إن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بإمدادها أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تداعيات سلبية، وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا