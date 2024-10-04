نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورتنيكوف: مجندو من نفذ هجوم "كروكوس" الإرهابي ينتمون لتنظيم "ولاية خراسان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن الذين قاموا بتجنيد الإرهابيين منفذي الهجوم في قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall ينتمون لتنظيم "ولاية خراسان".

وأضاف بورتنيكوف، في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لبلدان رابطة الدول المستقلة: "بات معروفا بشكل يقين، أن المشرفين على تجنيد منفذي هجوم كروكوس الإرهابي قرب موسكو، كانوا أعضاء في تنظيم ولاية خراسان وعملوا عمدا بين الجالية الطاجيكية في روسيا عبر الإنترنت، أثناء وجودهم فعليا في أفغانستان".

ويشار إلى أن تنظيم " ولاية خراسان"، هو أحد فروع داعش الإرهابية ويعمل في آسيا الوسطى وجنوب آسيا ويتركز نشاطه بشكل خاص في شرق أفغانستان.

في يوم 23 مارس الماضي، أعلنت السلطات الروسية مقتل وإصابة العشرات جراء قيام مسلحين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال العديد من الأشخاص بمن فيهم المنفذون الأربعة للجريمة، وكذلك بعض المتعاونين معهم والذين قاموا بتقديم المساعدات لهم