نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إسرائيل تطلب من اللبنانيين إخلاء قرى شمال الليطاني والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجيش الإسرائيلي من اللبنانيين إخلاء 35 قرية شمال نهر الليطاني جنوب لبنان والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه، السماعيه، رشيديه، معشوق، البص، زقوق المفدي، شملايه، شبريحا، البرغليه، مخيم قاسميه، نبي قاسم، جبال البطم، عين بعال، البازوريه، طير دبا، مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، بياض، بافليه، ظهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، أرزون، شحور، السلطانيه، دونين، تولين، تمريه، مجدل سلم، القصير، عدشيت القصير، دير سريان، دير ميماس، قليعه".

وأضاف البيان، أن "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم".

‏وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "قوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر.‏سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".