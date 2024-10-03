نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية وتحديدا المتواجدين في حي برج البراجنة، دعا من خلاله السكان إلى إخلاء مبان محددة فورا.

وقال أدرعي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ "حزب الله"، وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمن القريب".

وأضاف: "‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".