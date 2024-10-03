نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 14 شهيدًا جراء قصف الجيش الإسرائيلي على مخيم طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 14 شهيدًا جراء قصف الجيش الإسرائيلي على مخيم طولكرم.

الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على طولكرم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وجها في عملية مشتركة طائرة مقاتلة لشن هجوم على مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى

وأعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.