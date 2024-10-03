نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس ماربورغ في رواندا ووفاة 11 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف إنه تم اكتشاف 36 حالة إصابة بفيروس ماربورغ في رواندا، توفي 11 منهم.

وأضاف غيبريسوس: "هناك حاليا 36 حالة مؤكدة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، في سبع من مقاطعات البلاد الثلاثين".

وأوضح أن "25 مريضا معزولون ويتلقون الرعاية الطبية، كما تتم مراقبة 300 شخص".

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم أمس من تهديد فيروس ماربورغ ليصبح وباء عالميا جديدا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.

هذا وأعلنت ولاية هامبورغ الألمانية مساء يوم الأربعاء عن فحص شخصين طبيا بسبب الاشتباه في إصابتهما بعدوى فيروس ماربورغ الذي يهدد الحياة.

وحسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية، فإن أحد الشخصين كان يعمل مؤخرا في مستشفى في رواندا حيث يجري علاج مصابين بالفيروس.