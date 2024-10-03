نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وجها في عملية مشتركة طائرة مقاتلة لشن هجوم على مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى

وأعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.