نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. مشاهد للقصف الإسرائيلي العنيف للضاحية الجنوبية في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن جيش الإحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة بالضاحية الجنوبية في لبنان، وذلك خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد للدمار أثر القصف العنيف وسط حالة من الفوضي الذي تعرضت له المنطقة.

الصحة اللبنانية: مقتل 1974 شخصًا وإصابة 9384 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الخميس، بمقتل 1974 شخصا بينهم 127 طفلا و261 امرأة وإصابة 9384 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة قرب وسط بيروت إلى 9 قتلى و14 جريحًا.