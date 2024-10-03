نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد موقع اغتيال حسن نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مقطع فيديو حصل عليه موقع “دوت الخليج” مشاهد الدمار والقصف لمقر قيادة حزب الله اللبناني، ما أسفر عن اغتيال حسن نصر الله الامين العام للحزب قبل أيام.

حزب الله يصدر بيانًا ينعي فيه اغتيال حسن نصر الله

وأصدر حزب الله اللبناني بيانًا،يوم السبت الماضي، ينعى فيه الأمين العام حسن نصر الله. بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت نجاح عملية اغتيال نصر الله مساء الجمعة.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت في ما قال الجيش إنه استهداف "لمقر قيادة الحزب".

وذكرت مراسلة بي بي سي في بيروت أن الانفجارات مساء الجمعة أدت إلى تصاعد دخان كثيف غطى جزءًا كبيرًا من بيروت، فيما عُدَّ "التصعيد الأكبر" والهجوم الأعنف منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت أن "حجم الانفجارات وعددها يشير إلى احتمال وجود عدد كبير وربما هائل من الإصابات".

اغتيال نصر الله مخنوقًا

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، ذكرت أن نصرالله "قُتل اختناقًا بمكان بلا تهوية".