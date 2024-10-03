نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار بيروت الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني إن غارة إسرائيلية استهدفت الخميس، مستودعًا متاخمًا لمطار بيروت الدولي، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ويقع مطار بيروت - مطار رفيق الحريري الدولي - جنوبي العاصمة بيروت حيث تشنّ إسرائيل سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية.

ولم يكشف المصدر عن ماهية المستودع المستهدف أو محتوياته، كما لم يعلن أي من حزب الله أو إسرائيل عن تفاصيل حول الغارة.

ومنذ بدء التصعيد في جنوب لبنان أعلنت عدد من خطوط الطيران الدولية تعليق رحلاتها من وإلى بيروت بسبب الأوضاع في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى بين جنوده، ويتعهد بمواصلة القتال

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي آخر في جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة القتلى المعلن عنهم حتى الآن إلى تسعة جنود منذ بدء العمليات البرية ضد حزب الله الإثنين الماضي.

وأفاد الجيش في بيان له، أن ضابطًا برتبة نقيب قتل "أمس الأربعاء خلال المعارك في جنوب لبنان" دون ذكر تفاصيل إضافية.

من جانبه قال حزب الله اللبناني إنه قتل "17 ضابطًا وجنديًا" إسرائيليًا خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن قواته "فجّرت عبوات ناسفة" في القوات المتقدمة.

يأتي ذلك فيما تعهّد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في أنحاء لبنان، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للحزب بترسيخ حضوره مجددًا في معاقله.

وأكد هاليفي: "لن نسمح لحزب الله بترسيخ حضوره في هذه المناطق مستقبلًا، ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان".