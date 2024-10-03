نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف عنيف لمقابر البشورة في لبنان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيديو ظهر فيه آثار قصف قوات الاحتلال لمنطقة البشورة في لبنان.

وأظهر الفيديو قصف عنيف للمقابر الموجودة في منطقة البشورة وسط حالة كبيرة من التدهور.

7 شهداء جراء قصف إسرائيلي للباشورة وسط بيروت

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، باستشهاد 7 أشخاص جراء قصف إسرائيلي للباشورة وسط بيروت، حسب القاهرة الإخبارية.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارة عنيفة استهدفت مركز إسعاف لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر أمني لـ "رويترز"، إنَّ ضربة إسرائيلية وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، على منطقة داخل حدود مدينة بيروت، على مقربة من وسط المدينة.

وأوضح شهود لـ "رويترز"، أنَّ دوي انفجار هائل سُمع في بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وفي إطار التوترات بين إسرائيل وحزب الله، استُشهد 46 لبنانيًا، وأُصيب 85 بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، أمس الأربعاء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وسط تكثيف الاحتلال غاراته على ما يزعم أنها مواقع لحزب الله في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنّ غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصًا وإصابة 85 بجروح.

وتواصل إسرائيل منذ عدة أيام شن غارات جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، وهي المناطق التي تُعد معاقل حزب الله.