عاجل - غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - مازالت تواصل القذائف الصاروخية الإسرائيلية ضرب الأراضي اللبنانية، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، مستودعا متاخما لمطار بيروت.

وقال مصدر مطلع إنّ "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا متاخما للمطار" جنوب بيروت، حيث شنّت إسرائيل سلسلة غارات، الخميس، استهدفت الضاحية الجنوبية، المعقل الأساسي لحزب الله. ولم تتضح على الفور ماهية المستودع أو محتوياته.

كما شنت إسرائيل غاراتان على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وإلى ذلك، أعلن حزب الله أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود إسرائيل خلال مواجهات، الخميس، بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.

ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تكبد خسائر في الأيام الأولى من العملية البرية جنوبي لبنان، مشيرا إلى مقتل تاسع جنوده خلال المعارك.

وبحسب البيان، لقي ضابط برتبة نقيب ويبلغ من العمر 21 عاما مصرعه، يوم الأربعاء 2 أكتوبر، خلال المعارك جنوبي لبنان.بذلك، يبلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى جنوبي لبنان منذ بداية العملية البرية 9 أشخاص.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 2 أكتوبر عن مقتل 8 من جنوده وإصابة 7 آخرين.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نحو 15 عضوا في حزب الله

قال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني إن غارة إسرائيلية استهدفت الخميس، مستودعًا متاخمًا لمطار بيروت الدولي، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ويقع مطار بيروت - مطار رفيق الحريري الدولي - جنوبي العاصمة بيروت حيث تشنّ إسرائيل سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية.

ولم يكشف المصدر عن ماهية المستودع المستهدف أو محتوياته، كما لم يعلن أي من حزب الله أو إسرائيل عن تفاصيل حول الغارة.

ومنذ بدء التصعيد في جنوب لبنان أعلنت عدد من خطوط الطيران الدولية تعليق رحلاتها من وإلى بيروت بسبب الأوضاع في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي آخر في جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة القتلى المعلن عنهم حتى الآن إلى تسعة جنود منذ بدء العمليات البرية ضد حزب الله الإثنين الماضي.

وأفاد الجيش في بيان له، أن ضابطًا برتبة نقيب قتل "أمس الأربعاء خلال المعارك في جنوب لبنان" دون ذكر تفاصيل إضافية.

من جانبه قال حزب الله اللبناني إنه قتل "17 ضابطًا وجنديًا" إسرائيليًا خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن قواته "فجّرت عبوات ناسفة" في القوات المتقدمة.

يأتي ذلك فيما تعهّد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بمواصلة استهداف مواقع حزب الله في أنحاء لبنان، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للحزب بترسيخ حضوره مجددًا في معاقله.

وأكد هاليفي: "لن نسمح لحزب الله بترسيخ حضوره في هذه المناطق مستقبلًا، ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان".