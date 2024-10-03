نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند تحتفل بذكرى ميلاد المهاتما غاندي في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الهند بالقاهرة بمرور 155 على ميلاد المهاتما غاندي، حيث قام سفير الهند أجيت جوبتيه بوضع إكليل من الزهور على التمثال النصفي للمهاتما غاندي في حديقة الحرية بالزمالك بالقاهرة. وقد شَرُفت الاحتفالية بحضور اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.

وفي عشية عيد ميلاد غاندي نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي "معرض كاريكاتير المهاتما غاندي"، وذلك بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومنصة الرسوم الكاريكاتورية المصرية لإحياء ذكرى ميلاد المهاتما غاندي. وتضمن المعرض الذي أقيم بمقر المركز 40 لوحة كاريكاتيرية لغاندي رسمها فنانون من 12 دولة، منها الهند والمملكة العربية السعودية والعراق ورومانيا وإندونيسيا وكولومبيا وقبرص وبولندا وكوبا وإسبانيا والبوسنة والهرسك ومصر.

وخلال افتتاح المعرض، ألقى السفير أجيت جوبتيه كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية مبادئ غاندي المتمثلة في اللاعنف والسلام والنظافة (سواشاتا). وحث الجميع على اتباع هذه القيم في حياتهم اليومية. وأضاف أن الاحتفال بذكرى ميلاد غاندي في القاهرة هو شهادة على قوة العلاقات الدائمة بين الهند ومصر، حيث يجمع بين البلدين تاريخ غني من التبادل الثقافي والاحترام المتبادل. وتتوافق مبادئ المهاتما غاندي بشكل كبير مع القيم السائدة في البلدين، مما يعزز الروابط الثنائية التي تتجاوز الحدود.