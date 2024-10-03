العالم اليوم - من هو روحي مشتهى الذي أعلنت إسرائيلي مقتله؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من أبرز قيادات حماس في غزة خلال عملية استخباراتية قبل 3 أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، الذي يعد أيضا اليد اليمنى لزعيم حماس يحيى السنوار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل أيضا وزير الأمن في المكتب السياسي للحركة سامح السراج وقائد جهاز الأمن العام للحركة سامي عودة.

وأوضح أن هذا تم من خلال عملية استخباراتية نفذها الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، حيث قامت "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضرب الإرهابيين وقتلهم بينما كانوا يختبئون في مجمع محصن ومجهز تحت الأرض في شمال قطاع غزة".

من هو روحي مشتهى؟

أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن روحي مشتهى كان: