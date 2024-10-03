العالم اليوم - أسواق الخليج تتراجع وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - تراجعت مؤشرات أسواق الخليج الرئيسية، الخميس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، كردة فعل بسبب المخاوف من تبعات الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، واحتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقصفت إسرائيل وسط بيروت في وقت مبكر الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل، بعد أن تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات مع حزب الله.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، مع تراجع سهم بنك الراجحي 0.4 بالمئة، فيما تراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، كشف مسح اليوم أن وتيرة النمو في القطاع غير النفطي في السعودية، تسارعت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، إذ دعمت قوة الطلب نمو الطلبيات الجديدة.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.3 بالمئة، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 0.3 بالمئة، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الكويت، مع ارتفاع طفيف لبورصتي مسقط والبحرين.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل حفز قوي لأسواق الخليج المالية، مدعومة بتوقعات باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط من منطقة التصدير المهمة، وفاق تأثير ذلك توقعات أقوى بخصوص الطلب العالمي.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 0.1 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الريان الإسلامي واحدا بالمئة.