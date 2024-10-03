العالم اليوم - حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إنها تصدت، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.

وجاء في البيان "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 15 مقاتلا من حزب الله بغارة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل قرابة 15 من أعضاء جماعة حزب الله في مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان.

وذكر أن مقاتلي الجماعة المدعومة من إيران كانوا يتمركزون في المبنى.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى بعضها سقط دون اعتراض.

وأشار إلى أنه رصد أيضا مسيرتين قادمتين من لبنان وتم اعتراض واحدة منهما قبالة ساحل نهاريا.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت في خبر لها، اليوم، إن الليلة كانت من أعنف الليالي التي مرت على أهالي بلدات بل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وديرميماس.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارات والقصف المدفعي الذي تتعرض له بلدات الخيام، كفركلا، سهل مرجعيون، مجرى نهر الليطاني، منطقة الخردلي ومحيط المطلة، لم يتوقف.

كما أن الطيران المسيّر المعادي لم يفارق اجواء المنطقة ويسمع بين الحين والآخر طلقات الأسلحة الرشاشة.