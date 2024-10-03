نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تتوعد بالرد على إيران: "لن نقف مكتوفي الأيدي" لكننا لا نريد حربًا شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس جميع خيارات الرد على الهجوم الإيراني الأخير، مشيرًا إلى أن الرد سيكون "قريبًا، قويًا، ومؤلمًا". وأضاف دانون في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي وجهة في الشرق الأوسط، لكنهم يسعون لتحديد طبيعة الرد بشكل دقيق.

رغم تأكيد إسرائيل على أنها لا تسعى لتصعيد شامل أو حرب واسعة، شدد دانون على أن تل أبيب لن تتوانى عن الرد على إيران. وبيّن أن الرد سيكون محسوبًا لتجنب اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، في حين أن إيران نفسها لا ترغب في الدخول في صراع شامل مع إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد هجوم صاروخي شنته إيران في 1 أكتوبر، ردًا على اغتيال شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان. في هذا السياق، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية أجبرنا على الرد بقسوة"، محذرًا من أن أي خطأ إضافي من إسرائيل سيقابل برد أشد من إيران.