نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: إسرائيل ستتلقى ردا أكثر صرامة في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تصريحاته الأخيرة، أن أي خطأ صغير ترتكبه إسرائيل سيقابل برد قاسٍ من إيران. هذا التحذير جاء بالتزامن مع إعلان سكاي نيوز عن التصريحات العاجلة التي أدلى بها بزشكيان، مشيرًا إلى أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وسيادتها في المنطقة. تأتي هذه التهديدات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين إثر عدة حوادث متتالية في المنطقة.

وخلال لقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستكون مستعدة للرد بقوة أكبر إذا أقدمت إسرائيل على أي تحرك معادٍ. كما أشار إلى أن هناك دعوات دولية لتأجيل الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات والحلول الدبلوماسية.

من جانبه، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هناك تحركات عسكرية جارية لتأمين سماء تل أبيب، حيث دفع سلاح الجو الإسرائيلي بمقاتلاته بعد تسلل طائرات مسيّرة معادية من مناطق سيطرة الحوثيين. هذا التصعيد العسكري يعكس حالة التوتر الشديدة التي تعيشها المنطقة، وخاصة بعد إعلان سقوط صاروخ قبالة شواطئ تل أبيب.

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، بسقوط صاروخ أُطلق من جنوب لبنان بالقرب من تل أبيب، دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار. يأتي هذا الحدث عقب شنّ الطيران الإسرائيلي غارة قوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، ما يزيد من احتمالية تصاعد الأوضاع بين الجانبين.