نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي بالقاهرة يبحث مع مندوبي الجامعة العربية العدوان الصهيوني على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في مقر السفارة وفي اطار تعزيز التعاون العربي المشترك.

وركز النقاش على العدوان الأخير للكيان الصهيوني على لبنان والرد الصاروخي الإيراني وتداعياته على المنطقة وتهديدات الكيان بالرد ومحاولات جر المنطقة إلى حرب شاملة، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخرًا والذي خصص اجندته لدعم القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على دور التكامل العربي واهميته في ضوء الظروف التي تواجهها المنطقة العربية، ومدى اهمية التعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وفي المجالات كافة، والذي سيكون له الاثر الايجابي في تحقيق الامن والرفاهية لشعوب المنطقة.