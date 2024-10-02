نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية الدوحة أن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد عليهم.

وقال بزشكيان: "أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، وسنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".

وأضاف: "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة لمفاوضات وقف النار". مؤكدا أن "إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة".

وتابع: "نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا، وزعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوربيين والولايات المتحدة، وما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف".

وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة للمرة الثانية في التاريخ.

ويأتي الهجوم ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.