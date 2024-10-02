نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة: إسرائيل صعّدت وتيرة عدوانها على لبنان بشكل ملحوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، أن إسرائيل صعّدت من وتيرة عدوانها على لبنان بشكل ملحوظ، معبرًا عن استعداد بلاده لتعزيز وجود الجيش في المناطق الجنوبية.

مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة: لبنان تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة

وخلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت اليوم الأربعاء، أوضح هاشم أن لبنان تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تسبب النزاع في نزوح مليون شخص، مشددًا على أن هذا الوضع غير قابل للتجاهل أو الصمت.

ودعا هاشم مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في منع تفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الشعب والحكومة في لبنان يرفضان الحرب بشكل قاطع، ويطالبون بتفعيل القرار 1701.

لبنان يستعد لنشر قوات الجيش في منطقة نهر الليطاني

وأكد هاشم أن لبنان يستعد لنشر قوات الجيش في منطقة نهر الليطاني بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن الحكومة فتحت باب التطوع لـ 1500 جندي جديد لتعزيز قدرات الجيش.

وأضاف أن لبنان يمر بكارثة إنسانية كبرى، مما يستدعي تقديم المزيد من المساعدات، معربًا عن امتنانه للدول الشقيقة ووكالات الأمم المتحدة التي قدمت الدعم حتى الآن.

كما لفت إلى أن لبنان كان قد وافق سابقًا على المبادرة الفرنسية-الأمريكية لحل النزاع، إلا أن إسرائيل أفشلتها من خلال موجة دمار غير مسبوقة.