نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوي انفجار في دمشق وأنباء عن قصف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "الوطن" السورية بدوي انفجار في العاصمة دمشق يرجح أنه استهداف إسرائيلي لبناء سكني في حي المزة فيلات غربية.

وذكر التلفزيون السوري أن مواطنين أصيبوا بجراح بعضها خطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمبنى سكني بحي المزة في العاصمة دمشق.

كما تحدثت إذاعة "شام إف إم" السورية عن سقوط قتيلين اثنين وعدد من الإصابات في الهجوم الإسرائيلي.

كما أكدت وكالة "سانا" أن عدد الإصابات في الهجوم الإسرائيلي مرشح للارتفاع نظرا لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار ووجود مسجد محاذ لموقع الهجوم.