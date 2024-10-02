نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن تدمير ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بصواريخ موجهة أثناء محاولتها التوغل إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وجاء في بيان صادر عن الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بتدمير ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".

وفي بيان آخر قال "حزب الله": "بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح".