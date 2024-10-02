العالم اليوم - فرنسا تقول إنها ساعدت في إسقاط صواريخ إيران

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تقول إنها ساعدت في إسقاط صواريخ إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أعلنت فرنسا، يوم الأربعاء، عن حشد مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بالتهديد الإيراني، كما حذرت ألمانيا من أن المنطقة معرضة لخطر الاشتعال بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

وقالت إيران في وقت إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء لمناقشة التصعيد، لكن في علامة على أن الدول الغربية تتوقع تدهور الوضع، أعلنت قبرص تفعيل آلية تسمح بإجلاء مواطني دول أخرى من الشرق الأوسط بالمرور الآمن عبر الجزيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "فرنسا تدين الهجوم على إسرائيل بالصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران. وتؤكد التزامها التام بأمن إسرائيل.

وتشارك بوسائلها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى عن الدور الذي لعبته في التصدي للهجوم الإيراني، لكن مسؤولا قال إن فرنسا شاركت مساء الثلاثاء في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وتحدث وزير الخارجية جان نويل بارو مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لتنسيق الجهود الدبلوماسية ومن المقرر أن يجري محادثات في برلين مع نظيره الألماني يوم الأربعاء.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس "إيران تغامر بإشعال النار في المنطقة بأكملها، ويتعين منع ذلك بأي ثمن. ويتعين على حزب الله وإيران وقف هجماتهما على إسرائيل على الفور".