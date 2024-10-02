نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- كامالا هاريس تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتؤكد على دعمها الكامل للدفاع عن الحلفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الأربعاء، الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، مؤكدة أن طهران تمثل قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع تصاعد التوترات بعد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل مساء الثلاثاء.

التصريحات الأمريكية: دعم واضح لإسرائيل

في حديثها للصحفيين، أوضحت كامالا هاريس أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية للدفاع عن مصالحها في المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.

كما أشارت إلى تأييدها الكامل للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية.

هذا الموقف الحازم يعكس دعم الإدارة الأمريكية المستمر لحماية إسرائيل من أي تهديدات أمنية.

هاريس: إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها

من خلال تصريحاتها، أكدت هاريس على أهمية الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات من إيران.

وأضافت أنها تعمل دائمًا على ضمان تحقيق هذا الهدف، مما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

الهجوم الإيراني

شهدت الليلة الماضية إطلاق إيران لما يقرب من 200 صاروخ باليستي فرط صوتي استهدفت مدن إسرائيلية رئيسية مثل القدس وتل أبيب.

الانفجارات التي أضاءت سماء المدن الإسرائيلية أثارت حالة من الذعر وسط السكان، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء مختلفة من البلاد محذرة من مزيد من الهجمات.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس حيث تستمر التوترات بين إيران وإسرائيل في التصاعد على خلفية برنامج إيران النووي ونفوذها المتزايد في المنطقة.

البيت الأبيض: اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد الإيراني

في ضوء التصعيد الأخير، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ مع نائبة الرئيس وفريق الأمن القومي لمناقشة الخطط المستقبلية لمواجهة التهديد الإيراني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البيت الأبيض للتنسيق مع الحلفاء واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار المنطقة.

موقف كامالا هاريس في السياسة الخارجية

تأتي تصريحات هاريس في وقت يزداد فيه التركيز على دورها في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة مع توقعات ترشحها لخلافة الرئيس بايدن.

ويعكس دعمها الصريح لإسرائيل ودفاعها عن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط رؤية واضحة حول كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع التحديات القادمة، وخاصة فيما يتعلق بإيران التي تعتبرها هاريس قوة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

الرد الأمريكي المحتمل: الخيارات على الطاولة

إلى جانب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في دفاعها عن نفسها، تتوقع الإدارة الأمريكية اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان مواجهة التهديدات الإيرانية بشكل فعال.

من المحتمل أن تشمل هذه الخطوات تعزيز الدفاعات الجوية في إسرائيل، وتكثيف التعاون الاستخباراتي، وربما توجيه ضربات عسكرية محددة تستهدف منشآت إيرانية حساسة.