عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة "أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل"، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على الدولة العبرية يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تمكنت من اعتراض عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. وأعرب البيان عن إدانته لهذا "العمل العدواني الفظيع" من جانب إيران، داعيًا إياها إلى وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك تلك التي تشنها الجماعات الإرهابية المرتبطة بها.

وأضاف أوستن: "لن نتردد أبدًا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائنا في المنطقة".

وأشاد أوستن بمهارة وشجاعة القوات الأمريكية التي ساهمت في إنقاذ الأرواح من الهجوم الإيراني، مشيرًا إلى استمرار دعمهم للدفاع الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الصراع أو تصعيده. وأكد أن القوات الأمريكية لا تزال متمركزة في المنطقة لحماية الأفراد والشركاء، مع الحفاظ على قدرة كبيرة للدفاع عن الشعب الأمريكي وتقديم مزيد من الدعم للدفاع عن إسرائيل.

وفي هذا الإطار، أجرى أوستن محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بعد الهجوم، حيث أعرب الوزيران عن "تقديرهما المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل الذي أسهم في صد نحو 200 صاروخ بالستي من إيران، مما ساعد على منع وقوع إصابات وأضرار جسيمة"، وفقًا لبيان البنتاغون.