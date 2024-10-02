نائب كامالا هاريس: ترامب الأسوأ في احتواء شرور إيران

أحمد جودة - القاهرة - الانتخابات الأمريكية 2024

قال تيم والز، نائب المرشحة الأمريكية كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، إن العنف المستمر في الشرق الأوسط بدأ مع الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي. وأشار إلى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها والسعي لاستعادة جميع المحتجزين.

خلال المناظرة التي جمعته بنائب دونالد ترامب، أضاف والز أنه يجب أن نفهم خطورة الوضع العالمي في ظل الحروب الحالية، مؤكدًا أن كامالا هاريس مؤهلة تمامًا للتعامل مع إيران ووقف أنشطتها الضارة. وأكد أن فترة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت كارثية من حيث القدرة على احتواء التهديدات.

واستكمل تيم والز قائلًا إنه بالنظر إلى سلوك ترامب، نجد أنه يميل نحو روسيا وكوريا الشمالية، ويسعى لعقد محادثات مع فلاديمير بوتين. هذا النوع من التصرفات والمواقف يجعله يتراجع عن دعم ترامب.

وأكد نائب هاريس أن كامالا هاريس تتمتع بالقدرة والخصائص اللازمة لتأسيس قيادة مستقرة وفعّالة.