نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس: إيران تُعدّ قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.. وملتزمون بأمن إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إن إيران تُعتبر قوة خطيرة تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

التزام أمريكي بأمن إسرائيل

وفي تصريحاتها الصحفية، أكدت هاريس التزام واشنطن بأمن إسرائيل، مشددة على أهمية ذلك في سياق التهديدات الإيرانية. وأشارت إلى أن "إيران تمثل خطرًا كبيرًا ومزعزعًا للاستقرار في المنطقة، وسأسعى دائمًا لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات المرتبطة بها".

تصعيد إيراني تجاه إسرائيل

في تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل، محذرًا من أن أي رد من تل أبيب سيقابله رد من طهران سيكون "أكثر سحقًا وتدميرًا". وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم الصاروخي استهدف ثلاثة قواعد عسكرية إسرائيلية، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران وحسن نصر الله، إضافة إلى عباس نيلفوروشان، قائد العمليات في الحرس الثوري، خلال غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

أوامر من القيادة العليا

وكشف مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" أن إطلاق الصواريخ تم بناءً على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي ظل في مكان آمن بعد الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل نصر الله الأسبوع الماضي.

دعم أمريكي لتل أبيب

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن للدفاعات الجوية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل حول كيفية الرد على القصف الإيراني، مؤكدًا على الدعم الكامل الذي تقدمه بلاده لتل أبيب.

تهديدات إسرائيلية بالرد

على الجانب الإسرائيلي، توعد مسؤولون بردّ قوي على الهجوم الصاروخي الإيراني، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مشاوراتها الأمنية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن هناك خططًا عسكرية للتعامل معه.