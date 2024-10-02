نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غارات إسرائيلية متسلسلة على الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء سلسلة غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات استهدفت عدة مناطق، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء بيروت. قبل الضربات، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان بإخلاء المباني المستهدفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي عن استهدافه لمواقع تابعة لـ "حزب الله" في بيروت، واصفًا الهجوم بأنه رد على الأنشطة الإرهابية للحزب. جاء هذا التصعيد بعد إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، ردًا على مقتل قادة من الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران.

وفي تصريح شديد اللهجة، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بدفع ثمن هجومها الصاروخي، قائلًا: "إيران ارتكبت خطأً كبيرًا الليلة وستدفع ثمنه". في المقابل، حذرت إيران من أن أي رد انتقامي سيقابل بتدمير واسع النطاق، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن احتمالية اندلاع حرب واسعة في المنطقة.

في تطور آخر، أكد الجيش الإيراني أن أي تدخل مباشر من حلفاء إسرائيل سيواجه برد قاسٍ، مشيرًا إلى استخدام صواريخ "فاتح" فرط الصوتية للمرة الأولى في الهجوم على إسرائيل. ومع تصاعد التوترات، دعت سويسرا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء لبحث التصعيد في الشرق الأوسط.